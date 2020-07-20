ПФР: в августе семьи с детьми получат 3 "антикризисных" пособия

В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей смогут получить сразу 3 пособия. Правда, не все, а только те, кто не воспользовался этим правом ранее.

Специалисты Пенсионного Фонда напомнили, что в последний месяц лета "коронавирусные" пособия "на детей":

от 3 до 16 лет в размере 20 тысяч рублей,

от рождения до 3 лет - 15 тысяч,

от 3 до 7 лет, если доход семьи ниже 2-х прожиточных минимумов (размер зависит от региона проживания)

получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявления на помощь от государства.