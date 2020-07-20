В августе российские семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей смогут получить сразу 3 пособия. Правда, не все, а только те, кто не воспользовался этим правом ранее.
Специалисты Пенсионного Фонда напомнили, что в последний месяц лета "коронавирусные" пособия "на детей":
получат только те семьи, которые ранее не успели подать заявления на помощь от государства.
"Других дополнительных субсидий не предусмотрено", - подчеркнули в ПФР.
Украинские власти не хотят возвращать Крым и Донбасс. Они сознательно ухудшают ситуацию и не выполняют договоренностей по урегулированию конфликта.