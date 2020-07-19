Ученые нашли взаимосвязь между ожирением и бедностью

Проблема ожирения на сегодняшний день является актуальной для многих россиян. О причинах такой тенденции порталу порталу Ura.ru рассказала диетолог Маргарита Королева.

По ее словам, главным фактором ожирения является низкий уровень дохода российских граждан: у многих попросту нет средств на дорогостоящие полезные продукты — например, мясо птицы (индейки или курицы), рыбу, сезонные фрукты. В связи с этим они замещают их более дешевой, но вместе с тем и калорийной пищей — картофелем, макаронами, дешевыми полуфабрикатами.