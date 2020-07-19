Российский лидер Владимир Путин обратился к работникам и ветеранам металлургической отрасли и поздравил их с Днем металлурга.

"Горно-металлургический комплекс всегда играл важную роль в истории нашей страны, в развитии ее экономического, энергетического, оборонного потенциала, укреплял индустриальную мощь Отечества, а труд горняков и металлургов, требующий высочайшей квалификации и особых человеческих качеств, по праву пользовался почетом и уважением.

И сегодня комплекс является одной из ключевых, базовых отраслей национальной экономики с замечательными, закаленными временем традициями. Отрадно, что металлургическая промышленность демонстрирует качественный рост", — заявил президент.