В России учредят День работника транспорта

У российских работников транспортной отрасли появится свой профессиональный праздник. Соответствующее указание дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Новый профессиональный праздник — День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью", — сообщили в пресс-службе правительства.

Праздник предлагается установить на 29 ноября, поскольку в этот день император Александр I в 1809 году учредил первый в государстве единый орган в сфере транспорта.