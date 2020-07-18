У российских работников транспортной отрасли появится свой профессиональный праздник. Соответствующее указание дал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Новый профессиональный праздник — День работника транспорта — будет отмечаться в России осенью", — сообщили в пресс-службе правительства.
Праздник предлагается установить на 29 ноября, поскольку в этот день император Александр I в 1809 году учредил первый в государстве единый орган в сфере транспорта.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.