Россияне могут получить еще три детских пособия в августе

В августе семьи с несовершеннолетними детьми смогут получить сразу три пособия. Но на них смогут рассчитывать только те, кто ранее не подавал заявление на получение единовременной выплаты в условиях пандемии коронавируса.

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, имеют право на получение денежного пособия в размере 20 тысяч рублей, а семьи с детьми с рождения до 3 лет могут получить 15 тысяч рублей — то есть по 5 тысяч рублей за три месяца (апрель, май, июнь).

На получение пособия имеют право и семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, при условии, что их ежемесячный доход ниже двух прожиточных минимумов. Размер таких выплат зависит от региона, в котором проживает семья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что более 14,5 млн детей получат единовременную выплату в 10 тыс. рублей.