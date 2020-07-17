Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам, имеющим детей старше 18 лет, будет доступна упрощенная процедура получения гражданства РФ. Предполагается, что нововведения позволят привлечь в российскую экономику больше трудовых ресурсов. О том, в каких сферах смогут работать иностранцы, получившие российский паспорт, рассказала директор Центра миграционной политики, кандидат экономических наук Ольга Чудиновских.

"Если иностранцы получают российское гражданство, то они могут работать в любом виде экономической деятельности. На граждан Российской Федерации никакие ограничения в доле рабочей силы не распространяются. Это касается только тех, у кого нет российского паспорта.

Поэтому, если человек получил гражданство РФ, то он уже работает там, где хочет — может даже служить в полиции, участвовать в выборах и быть избранным. Виды экономической деятельности в контексте российского гражданства никакой роли не играют", — заключила эксперт.