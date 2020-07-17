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Эксперт прокомментировала закон об упрощении получения гражданства РФ

Общество

Российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцам, имеющим детей старше 18 лет, будет доступна упрощенная процедура получения гражданства РФ. Предполагается, что нововведения позволят привлечь в российскую экономику больше трудовых ресурсов. О том, в каких сферах смогут работать иностранцы, получившие российский паспорт, рассказала директор Центра миграционной политики, кандидат экономических наук Ольга Чудиновских.

"Если иностранцы получают российское гражданство, то они могут работать в любом виде экономической деятельности. На граждан Российской Федерации никакие ограничения в доле рабочей силы не распространяются. Это касается только тех, у кого нет российского паспорта.

Поэтому, если человек получил гражданство РФ, то он уже работает там, где хочет — может даже служить в полиции, участвовать в выборах и быть избранным. Виды экономической деятельности в контексте российского гражданства никакой роли не играют", — заключила эксперт.

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