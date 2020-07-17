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Организаторы «Бессмертного полка» объяснили перенос акции

Общество

Здоровье участников акции «Бессмертный полк» стало главной причиной отмены шествия. Организаторы волнуются, что есть угроза самочувствию россиян.

И дело не только в коронавирусе.

«Во-первых, в ряде регионов стоит аномальная жара. Очень жарко. У нас пожилые люди традиционно участвуют в этих мероприятиях семьями. Конечно, не хочется, чтобы это совсем прямо было так. И плюс еще разная ситуация с режимами в субъектах», - пояснила сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева.

Ранее «Правда.Ру» писала, что шествия, которое не состоялось в День Победы из-за пандемии коронавируса, и которое было перенесено на День ВМФ, отмечаемый 26 июля, не будет. Новая дата не установлена, но не исключено, что патриотическая акция в этом году не состоится и ее проведут уже 9 мая 2021 года.

Как рассказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин в курсе отмены мероприятия. Он не вмешивается в процесс, так как ценность акции в том и заключается, что она народная.

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