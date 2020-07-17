Демограф: население планеты вырастет, а развитых стран - сократится

Население Земли вырастет на три миллиарда. К концу века на планете будет 11 миллиардов человек.

Такой прогноз дает ООН и с ним согласен директор Института демографии НИУ ВШЭ Анатолий Вишневский.

"Население мира, по прогнозу ООН, резко увеличится к концу века. Если речь идет о развитых странах, то их население может сократиться, потому что в них рождаемость действительно низкая. Сейчас в Японии 126 миллионов, а станет 75. Но есть страны, в которых намного больше рождаемость, и эти страны будут расти. Например, Африка, Азия", — пояснил эксперт.

Он отметил, что развитые страны с низкой рождаемостью сделать ничего не могут. В некоторых есть меры поддержки демографии, стимулирование к рождению детей. Однако в общем картина не меняется ни в России, ни в Европе, ни в США.

"Единственный источник роста населения этих стран — это миграция из тех стран, где население быстро растет, из Азии, из Африки, из Латинской Америки. За счет этого может расти население развитых стран", — заключил демограф.

Ранее "Правда.Ру" писала, что международная группа ученых заявила, что мир ждет ошеломляющее сокращение численности населения из-за падения рождаемости.