Директор по персоналу: безработица есть и будет усугубляться

Восстанавливать безработице в России придется долго и скрупулезно. Об улучшении ситуации говорить не приходится, сейчас важно вернуть ее хотя бы на докризисный уровень.

Такое мнение "Правде.Ру" высказала хедхантер, директор по персоналу компании "Первый ОФД" Елена Булкина. Она отметила, что в кризис серьезно пострадал малый и средний бизнес. И речь идет не только о тех отраслях, которые регулярно упоминаются, а вообще о всех.

"Безработица существует, она будет углубляться, она будет и скрытой, и деструктурированной. И пандемия здесь только лишь немного ускорила процесс в худшую сторону, но не стала ее основной причиной. Говорить о восстановлении уровня занятости надо было еще до пандемии. Сейчас нужно говорить о том, чтобы хотя бы вернуться на тот уровень, который был до пандемии. По сравнению с прошлым годом у нас минус 7% по стране предложений по работе, а это означает еще больший процент увеличения безработицы", — пояснила эксперт.

Она отметила, что на официальную статистику влияют и те, кто до эпидемии просто не работал, а когда повысили пособие, зарегистрировались в качестве безработных.

Напомним, что накануне Владимир Путин заявил, что первоочередная экономическая задача — восстановление рынка труда.