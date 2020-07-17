Москвич купил билет "Столото" и выиграл 300 млн рублей

Небывалая удача улыбнулась неизвестному жителю Москвы. Он выиграл в лотерею 300 миллионов рублей.

О крупном выигрыше рассказали в компании "Столото".

"Сегодня был разыгран накопленный суперприз лотереи "Гослото "6 из 45" в размере 303 527 903 рублей. Мультимиллионером стал участник 5249-го тиража из Москвы. А благодаря тому, что победитель отметил в билете семь чисел, сумма его выигрыша увеличилась более чем на миллион рублей и составила 304 727 903 рубля", — рассказали в компании.

Там также отметили, что о победителе пока ничего неизвестно кроме того, что лотерейный билет он приобрел в мобильном приложении. Каким-то образом мужчина отгадал все числа выигрышной комбинации.

Стоит отметить, что это не самый крупный приз. Весной 2017 года житель Краснодарского края выиграл 365 миллионов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала, что россияне не забрали свои выигрыши на общую сумму в 2,8 миллиарда рублей. Это те случаи, когда участники выигрывают в лотерею, но не забирают свои деньги в течение полугода.