Россиянам не советуют запивать шашлыки ликером

Игристые вина, сложные красные вина, ликеры, кагоры и настойки – не лучший напиток для шашлыков. Для блюда, которое так любимо россиянами летом, подойдут простые красные вина.



Рекомендации по выбору напитков дало Роскачество. Точно не стоит брать с собой на природу портвейны и кагоры. Их лучше оставить до осени. Лучше остановить свой выбор на красных винах, но подойдут не все.

"Для сложных вин с длительной выдержкой и с постепенно раскрывающимся ароматом, который требует декантации, лучше выбрать другой повод", - говорится в исследовании Роскачества.

В поездку на природу можно захватить сбалансированные красные вина с ярким фруктовым или пряным оттенком. Можно взять и белое, но вот оно не должно быть слишком простым и легким. Если уж очень хочется игристого вина и повод для этого есть, позаботьтесь об охлаждении – такие напитки нужно подавать холодными. Пара кубиков льда сделает прекрасным компаньоном для шашлыков и полусладкое розовое вино.

Ранее «Правда.Ру» писала, что двое мужчин решили пожарить шашлыки в центре Санкт-Петербурга. Пикник они устроили на Сенной площади.