Опрос показал, как российские семьи пережили самоизоляцию

У шести процентов россиян во время самоизоляции улучшились отношения в семье. А вот у 20% они ухудшились.

Таковы итоги опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ. Согласно ему, вообще никак не изменились отношения в семьях 76% респондентов.

Отношения с детьми за время вынужденного нахождения дома стали теплее у 13% опрошенных. У 10% ситуация обратная — появилось больше недопониманий с подрастающим поколением.

То, что стало больше взаимопонимания с родителями отметили 19% участников опроса. А вот у 5% отношения со старшим поколением испортились.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в период или сразу после самоизоляции ряд звездных пар заявили о разводе. В частности, распалась пара Гагарина-Исхаков, Пелагея-Телегин, Асмус-Харламов.

Из-за стресса и развода Пелагея лишилась голоса. Бывший муж не только перестал уделять внимание дочери, но и захотел отобрать у своей экс-жены недвижимость, в которой она проживает вместе с ребенком. Позднее стало известно, что Телегин скрыл часть имущества, чтобы не делить его с бывшей супругой, и требует, чтобы развод прошел за закрытыми дверями.