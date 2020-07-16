"Бессмертный полк" перенесен на неопределенный срок

Коронавирус вновь внес коррективы в шествие "Бессмертного полка". Патриотическую акцию перенесли на неопределенный срок.

Об этом сообщили организаторы шествия.

"Шествие 26 июля точно не состоится. Когда оно пройдёт, будем смотреть по эпидемиологической обстановке", — рассказала журналистам пресс-секретарь объединённого общественного движения "Бессмертный полк России" Ольга Байбулова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что ничего не знает о планах отменить или перенести акцию. В СМИ были версии, что шествие могут перенести на 2 или 3 сентября.

Традиционно "Бессмертный полк" проходит в России в День Победы, 9 мая. В этом году из-за эпидемии коронавируса все массовые и праздничные мероприятия были перенесены. В целях безопасности Владимир Путин разделил празднование 75-летия Победы и "Бессмертный полк". В итоге парад состоялся 24 июня, а шествия было запланировано на День ВМФ — 26 июля. По мнению эксперта Андрея Кошкина, мероприятия разделили на разные даты по рекомендации санитарных врачей.