Жириновский: губернатор Хабаровской области никого не убивал

Лидер демократической партии России Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию с арестом губернатора Хабаровского края Сергей Фургала.

По мнению политика, обвиняемый не совершал особо тяжких преступлений.

"Слушайте, даже сейчас, по материалам дела, он никого не убивал, не нажимал на курок пистолета, никуда бомбу не бросал…", — отметил Жириновский.

Он также уточнил, что причастность Фургала к организации преступного сообщества тоже не доказана.