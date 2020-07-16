Основатель Space X и генеральный директор Tesla Илон Маск 16 июля 2020 года стал одним из десяти самых богатых бизнесменов в рейтинге Forbes.
Таблица рейтинга обновляется в режиме реального времени. В 9:00 по московскому времени состояние Маска оценивалось в 70,8 миллиардов долларов.
По версии Bloomberg, это случилось благодаря росту цен на акции Tesla. Состояние Маска выросло на один миллиард долларов.
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