Российские пенсионеры стали реже занимать деньги в микрофинансовых организациях. Эксперты связаывают это не с улучшением финансового положения, а с тем, что МФО были закрыты в эпидемию.
Исследование провела одна из МФО.
"Во втором квартале относительно первого доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3% до 3,5%. Уменьшилось и количество поданных ими заявок — если в первом квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во втором квартале она снизилась до 4,1%", — сообщает компания MoneyMan.
Те, кто все же обращался за временным займом, брали суммы меньше обычных. Они снизились на 7,6%. Во втором квартале в среднем занимали 4 250 рублей. Несмотря на то, что МФО были готовы выдать суммы большего размера, пенсионеры берут ровно столько, сколько им требуется.
Ранее "Правда.Ру" писала, что в Россию предлагают индексировать пенсии работающих пенсионеров. С инициативой выступила партия ЛДПР. Отмечается, что объем страховых выплат, которые получают инвалиды, не позволяет им поддерживать хороший уровень жизни, поэтому эти люди вынуждены работать.
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