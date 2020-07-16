Российские пенсионеры стали реже занимать деньги в МФО

Российские пенсионеры стали реже занимать деньги в микрофинансовых организациях. Эксперты связаывают это не с улучшением финансового положения, а с тем, что МФО были закрыты в эпидемию.

Исследование провела одна из МФО.

"Во втором квартале относительно первого доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3% до 3,5%. Уменьшилось и количество поданных ими заявок — если в первом квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во втором квартале она снизилась до 4,1%", — сообщает компания MoneyMan.

Те, кто все же обращался за временным займом, брали суммы меньше обычных. Они снизились на 7,6%. Во втором квартале в среднем занимали 4 250 рублей. Несмотря на то, что МФО были готовы выдать суммы большего размера, пенсионеры берут ровно столько, сколько им требуется.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в Россию предлагают индексировать пенсии работающих пенсионеров. С инициативой выступила партия ЛДПР. Отмечается, что объем страховых выплат, которые получают инвалиды, не позволяет им поддерживать хороший уровень жизни, поэтому эти люди вынуждены работать.