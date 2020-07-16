Принцесса Диана не могла носить Chanel из-за воспоминаний об измене

От платьев марки Chanel принцессе Диане Спенсер пришлось отказаться из-за того, что логотип напоминал инициалы ее бывшего мужа и его любовницы Камилы Паркер-Боулз.

Австралийский дизайнер Брандсон Джейсон не мог одеть на принцессу туфли этой марки, когда подготавливал звезду королевской семьи к выходу.