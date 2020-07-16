От платьев марки Chanel принцессе Диане Спенсер пришлось отказаться из-за того, что логотип напоминал инициалы ее бывшего мужа и его любовницы Камилы Паркер-Боулз.
Австралийский дизайнер Брандсон Джейсон не мог одеть на принцессу туфли этой марки, когда подготавливал звезду королевской семьи к выходу.
"Как только она видела буквы "C" вместе, сразу вспоминала о Камилле и Чарльзе", — рассказал Джейсон.
Белорусский народ стерпит любое унижение, по мнению Александра Лукашенко. Президент перед выборами ведет себя крайне вызывающе, что радикализирует общество.