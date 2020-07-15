Эксперт: российские авиакомпании готовы к полетам хоть сегодня

Российские авиакомпании готовы летать в любую точку мира в любой момент. Они все находятся в стопроцентной готовности к полетам и с нетерпением ждут открытия международного авиасообщения.

Об этом "Правде.Ру" рассказал президент фонда "Партнер гражданской авиации" Олег Смирнов. Он отметил, что даты открытия неба над Россией пока никто не знает несмотря на многочисленные слухи.

"Односторонние заявления абсолютно ничего не значат. Если бы вместе с заявлением нашего Роспотребнадзора выступили их коллеги из тех стран, куда мы собираемся лететь, вот это было бы понятно и четко ясно. Дело в том, что мы готовы сейчас лететь в любую страну мира. Наши авиакомпании стоят на старте и готовы лететь в любую страну мира. Но обратная сторона или ставит условие, при которых ни один уважающий себя турист не полетит, то есть там нужна куча справок, или прилетел туда, там две недели надо отбывать в каких-то лагерях. Или те государства, куда мы анонсировали, еще не открыли небо для нас, для россиян", — пояснил эксперт.

Напомним, что 10 июля вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия открывает международное авиасообщение 15 июля. Сегодня появилась информация, что Россия и Турция договорились о возобновлении авиасообщения. Однако официального подтверждения слухов так и не нашлось.