Первая смена открылась сегодня в "Артеке"

Первый заезд детей начался в "Артеке". С 15 июля в международном детском центре началась первая смена.

Ее участниками станут дети из Крыма и Севастополя. Здесь все подготовили к приему детей: обработали здания и территорию дезинфицирующим средством, проверили эпидемиологическую и пожарную безопасности.

"Международный детский центр "Артек" с 15 июля возобновляет прием детей. В первую смену заедут 1060 школьников из Республики Крым и города-героя Севастополя", — сообщает пресс-служба детского центра.

В конце марта руководство лагеря отменило все последующие образовательные смены. Решение было принято из-за эпидемии коронавируса. В частности, не состоялась смена, которая была запланирована на 2-23 апреля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России работает более 540 детских лагерей. Они открыты в разных регионах страны. В течение лета их количество будет расти.