Количество вопросов к Роструду сократилось втрое

Горячая линия Роструда продолжает работу в круглосуточном режиме. Здесь россияне могут получить консультацию по вопросам соблюдения трудового законодательства.

В июне по сравнению с апрелем количество звонков сократилось в три раза.

"В пиковые дни количество консультаций, предоставленных специалистами Роструда на горячей линии, достигало шести тысяч в день. Вместе с тем со снятием ограничений и постепенным восстановлением рынка труда число звонков снижается. Так, в июне по сравнению с апрелем поступило примерно в три раза меньше телефонных обращений", — рассказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

В июне на горячую линию поступило около 30 тысяч звонков. Россиян волнуют:

режим работы;

оплата труда;

оформление и перенос отпусков;

расторжение трудовых отношений;

переход на удаленную занятость и электронные трудовые книжки.

Специалисты горячей линии Роструда отвечают на звонки по телефону 8-800-707-88-41. Также есть онлайн-консультации, которые доступны на портале "Онлайнинспекция.рф".

Ранее "Правда.Ру" писала, что в столичном центре занятости появилось пять тысяч новых вакансий. Найти подходящий вариант трудоустройства жители Москвы могут на портале "Моя работа". Всего в базе сейчас около 50 тысяч вакансий.