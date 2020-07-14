В Рособрнадзоре рассказали, сколько школьников были удалены с ЕГЭ

Попытка написать ЕГЭ, нарушив правила, стала основной причиной удаления школьников с экзамена. На сегодняшний день с ЕГЭ были удалены 367 человека.

Причины назвали в Рособрнадзоре, отметив, что данные приводятся по экзаменам, прошедшим 3, 6, 7 и 10 июля.

"Всего удалено у нас 367 участников: за использование средств связи — 188 человек, за наличие шпаргалки — 139 человек, за иные нарушения — 40 человек", — рассказал врио лавы Рособрнадзора Анзор Музаев.

В остальном процедура итогового испытания проходит в штатном режиме. Родители, школьники и педагоги могут направить свои претензии и предложения на "горячую линию". Как отметили в надзорном ведомстве, жалоб на нарушение санитарных норм не поступало.

Уже известны итоги первых ЕГЭ, прошедших в начале июля. По словам министра просвещения Сергея Кравцова, результаты в этом году не хуже, чем в прошлом году. По некоторым параметрам они даже лучше.

Напомним, что ближайший ЕГЭ ждет выпускников 16 июля. Ребятам предстоит показать свои знания по обществознанию и химии. Основной период ЕГЭ-2020 завершится 25 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что ЕГЭ по физике и истории прошли без нарушений.