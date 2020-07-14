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Очная приемная кампания стартовала в РЭУ им. Плеханова

Общество

Документы для поступления от абитуриентов начали принимать в РУЭ им. Плеханова. Теперь документы можно направить по почте, через личный кабинет или принести лично.

Приемная комиссия начала свою работу. Родители и будущие студенты могут приехать и получить полную консультацию. Несмотря на то, что в этом году разрешено подать заявление на поступление даже без результатов ЕГЭ, желающих меньше, чем в прошлом году.

"Количество поданных заявлений сейчас значительно ниже, чем в прошлом году, несмотря на разрешение подавать документы без результатов ЕГЭ. Мы думаем, что абитуриенты и их родители предпочитают очную подачу, ведь в этом случае можно проконсультироваться лично и задать все интересующие вопросы, посмотреть условия, в которых будут обучаться студенты", — рассказала начальник Управления приемной комиссии РЭУ им. Плеханова Аюрика Батуева.

Все посетители должны быть в масках и сохранять социальную дистанцию. Почти все вступительные экзамены пройдут онлайн. Исключение составят два направления: живопись и рисунок, эти экзамены сдают абитуриенты, которые выбирают направление "Дизайн".

Ранее "Правда.Ру" писала, что очный прием документов от абитуриентов начал РАНХиГС.

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