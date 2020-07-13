Депутаты ЛДПР предложили индексировать пенсии работающим инвалидам

Госдума рассмотрит законопроект о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам, которые находятся на инвалидности. Инициаторами данной идеи стали депутаты ЛДПР.

Это позволит каждый год выполнять индексацию работающим инвалидам их страховой пенсии и денежной выплаты к ней.

Отмечается, что объем страховых выплат, которые получают инвалиды, не позволяет им поддерживать хороший уровень жизни, поэтому эти люди вынуждены работать.

Сенатор Валерий Рязанский положительно отреагировал на данную идею, но добавил, что в бюджете отсутствуют средства на ее реализацию.

"Индексированием пенсии благодаря внутренним возможностям пенсионной системы нельзя решить проблему из-за дефицита необходимого количества средств, но поможет поддержка из средств федерального бюджета", — заявил он.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России предложили не делать перерасчет военных пенсий.