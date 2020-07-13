Эксперт: повышение пенсий необходимо

Повысить на пять тысяч рублей пенсию россиянам, которым исполнилось 75 лет, предлагает "Справедливая Россия". Сейчас такая доплата есть у тех, кому исполнилось 80 лет.

Свое мнение о такой инициативе высказала заведующая лабораторией исследований рынков труда и пенсионных систем РАНХиГС Елена Гришина.

"Про повышение давно уже говорят. Хотя выплачиваются доплаты до прожиточного минимума, но все-таки большая часть пенсионеров получает только пенсию, и их индивидуальный доход является достаточно низким. При этом с возрастом естественным образом возрастают расходы на лекарства, на услуги по уходу. Поэтому они могут испытывать такие существенные трудности. В этой связи, конечно, хорошо бы, чтобы пенсия увеличилась в размере", — пояснила эксперт.

Ранее "Правда.Ру" писала, что пенсионеры России получат единовременную выплату в 12 тысяч рублей. Ее выплатят примерно 1,5 миллионам россиян.