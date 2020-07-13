В ГД оценили введение пособия для детей, занимающихся спортом

Пособие на детей, которые занимаются спортом, могут ввести в России. Речь идет о сумме в 50 тысяч рублей.

Хорошей эту инициативу назвал член Комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Это действительно очень хорошая новаторская идея, которая направлена на то, чтобы стимулировать родителей отдавать детей в спорт и контролировать их систематическое посещение спортивных секций, кружков, клубов и так далее. Кто-то скажет, что это небольшая сумма, а кому-то это хорошая прибавка к семейному бюджету. Согласитесь, около 4-5 рублей в месяц будут давать, притом что некоторые семьи получают всего лишь 12-15 тысяч рублей, конечно, это серьезные деньги. Мы знаем с вами, что детям-спортсменам нужны усиленное питание, спортивная форма, да и деньги на транспорт, чтобы к месту тренировок доехать. Не каждая спортивная секция одевает своих маленьких спортсменов", — отметил эксперт.

Это поможет реализовать национальную программу, которая предполагает вовлечение в спорт 55% россиян. Но кроме денег, считает депутат, необходимо еще проработать момент, куда эти дети пойдут, ведь спортивных площадок, стадионов, бассейнов не хватает во многих российских регионах.

"Я бы еще предложил ввести дополнительные меры стимулирования и для частных инвесторов, которые создают эти спортивные клубы, всевозможные спортплощадки, бассейны. Им тоже нужно оказать помощь для того, чтобы они вкладывали деньги в развитие инфраструктуры. Это могут быть не только деньги. Это могут быть налоговые послабления. Неоднократно говорим о том, что необходимо частным инвесторам в спорте оказать поддержку государством: бесконкурсное выделение земельного участка, субсидии на работу, процентную ставку за счет государства уменьшать. То есть огромное количество мер поддержки государством частного инвестора, который вкладывает в спорт", — заключил Свищев.

Он подчеркнул, что это поможет государству снять колоссальную нагрузку по строительству и содержанию спортивных объектов.