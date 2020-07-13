ЕГЭ по физике и истории прошли без нарушений

Серьезных нарушений на ЕГЭ по физике и истории не было. Единый госэкзамен выпускники этого и прошлых лет сдавали сегодня, 13 июля.

Оценку процедуре дали в Рособрнадзоре.

"Экзамены по физике и истории, которые участники основного периода ЕГЭ-2020 сдавали 13 июля, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев и нарушений", — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что на выполнение заданий участникам ЕГЭ по обоим предметам давалось 3 часа 55 минут. На экзамене по физике было 32 задания, по истории — 25 заданий. Результаты абитуриенты узнают до 27 июля. ЕГЭ по физике сдали около 158 тысяч человек, по истории — порядка 120 тысяч человек.

ЕГЭ-2020 стартовал 29 июня и продлится до 25 июля. Впереди у выпускников итоговые испытания по обществознанию и химии. Экзамен состоится 16 июля.

Ранее "Правда.Ру" писала, что выпускника одной из московских школ заставили снять слуховой аппарат, в котором он пришел на единый госэкзамен. В противном случае подростка отказались допустить в аудиторию. Московская прокуратура обещала провести проверку по данному факту.