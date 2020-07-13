Сафронову предъявили обвинение

Обвинение в государственной измене предъявлено Ивану Сафронову. Рассматривается дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как отметил адвокат бывшего корреспондента газет "Ведомости" и "Коммерсант", Иван считает себя оклеветанным.

"Моему подзащитному предъявили обвинение по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена"). Вину он не признает", — рассказал адвокат Иван Павлов.

Не исключено, что срок заключения Ивана Сафронова может закончиться в СИЗО. Это произойдет, если ФСБ не сможет доказать основное обвинение против подозреваемого.

В некоторых городах России после ареста Сафронова начались акции протеста журналистов. Адвокат подозреваемого уверен, что арест связан с его прошлой журналистской деятельностью.

Иван Сафронов арестован на два месяца. По мнению следствия, он был завербован чешской разведкой и делился секретными данными.