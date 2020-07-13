Почти все госуслуги россияне смогут получать онлайн

Около 97% россиян будут обеспечены хорошим широкополосным интернетом.

Это случится к 2030 году, что позволит обеспечить оказание почти всех социально значимых услуг онлайн.

"К 2030 году, для того чтобы обеспечить полное проникновение всех благ и возможностей от цифровизации, нужно чтобы 95% всех социально значимых услуг для граждан были доступны онлайн. Для этого, конечно, потребуется, чтобы у нас практически все население нашей страны было обеспечено широкополосным доступом к интернету. Мы предлагаем показатель 97% домохозяйств, которые будут подключены к интернету", — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

К этому же сроку вырастет и количество отечественных IT-программ. Объем инвестиций в эту сферу планируется увеличить в четыре раза. Особое внимание будет уделено проектам в области искусственного интеллекта.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Москва стала лучшим регионом по оказанию электронных услуг. На втором месте Московская область. Завершает тройку лидеров Ростовская область. Рейтинг составило Минэкономразвития по итогам 2019 года.