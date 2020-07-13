РАНХиГС открыла очный прием документов от абитуриентов

Приемная кампания в очном формате стартовала в РАНХиГС. Подать документы лично абитуриенты могут уже с сегодняшнего дня.

При этом тем, кому удобнее сдавать документы онлайн, могут выбрать этот вариант.

"С сегодняшнего дня, 13 июля, в РАНХиГС наряду с онлайн-форматом стартует очный прием документов у абитуриентов. Также с понедельника аспиранты и слушатели смогут очно посещать академию. Согласно распоряжению московских властей, с этого дня снимаются ограничения на очную работу образовательных учреждений, действовавшие в связи с эпидемиологической ситуацией", — сообщает пресс-служба университета.

В вузе для студентов открыто 126 учебных программ по 23 направлениям бакалавриата и 12 программ для специалитета. Дети медиков смогут поступить бесплатно, для них выделено 350 грантов. Для остальных абитуриентов, выбирающих коммерческую форму обучения, плата в этом году повышена не будет.

Приемная кампания в российских вузах идет с 20 июня. Документы от абитуриентов принимают онлайн. Московские вузы с 13 июля могут начать очную приемную кампанию.