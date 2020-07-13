ЕГЭ по физике и истории сдают сегодня российские школьники

Единый государственный экзамен по двум предметам сдают сегодня выпускники 11-ых классов российских школ. Они проверяют свои знания по физике и истории.

На экзамены зарегистрировали около 278 тысяч человек.

"Экзамены по физике и истории участники основного периода ЕГЭ-2020 сдают 13 июля. Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали около 158 тысяч человек, из них 143 тысячи — выпускники текущего года. Сдавать ЕГЭ по истории намерены около 120 тысяч участников, в том числе 104 тысячи выпускников текущего года", — сообщает Рособорнадзор.

Тем, кто сдает физику, нужно решить 32 задания за три часа 55 минут. Минимальный балл — 36. Выпускники, выбравшие ЕГЭ по истории, решают 25 заданий, которые нужно пройти также за 3 часа 55 минут. Минимальный балл — 32. Результаты экзаменов школьники узнают 27 июля.

В Москве на эти экзамены зарегистрировало 24 тысячи человек. Физику сдают 13 тысяч выпускников, историю — 11 тысяч человек. Итоговое испытание проходит в 300 пунктах проведения экзамена.

Ранее "Правда.Ру" писала, что самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ в этом году стала профильная математика. Ее сдали свыше 395 тысяч человек.