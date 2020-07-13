Россияне стали внимательнее при покупке товаров в магазинах

Россияне стали более внимательно подходить к покупкам товаров и обращают внимание на маркировку. По состоянию на июль, около 73% жителей страны начали изучать срок годности, а также другие детали.

Примечательно, что до пандемии этот показатель составлял 63%. К такому выводу пришли специалисты аналитического агентства РОМИР на основе своего исследования для Роскачества.