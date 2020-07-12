"Дни твои сочтены": Отец Сергий призвал Путина сложить полномочия

"Три дня — и я наведу порядок в России", — утверждает опальный отец Сергий. Он надеется на то, что президент Владимир Путин передаст ему свои полномочия главы государства. Именно с таким призывом он к нему обратился.