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"Дни твои сочтены": Отец Сергий призвал Путина сложить полномочия

Общество

"Три дня — и я наведу порядок в России", — утверждает опальный отец Сергий. Он надеется на то, что президент Владимир Путин передаст ему свои полномочия главы государства. Именно с таким призывом он к нему обратился.

"Будьте внимательны: ни крови, ни майданов, ни революций не будет. Даром получили власть хазарский каганат. Как получил, так и отдашь. Еще раз напоминаю вам сложить свои полномочия. 20 лет вам был дан срок показать, кто правит Россией. Имею власть и силы заявить вам, господин президент России Владимир Владимирович Путин: сложите свои полномочия. В противном случае ты взвешен и найден легким и дни твои сочтены. Жду вашего покаяния с патриархом Кириллом Гундяевым", — заявил Сергий.

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