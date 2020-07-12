Специалист кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников рассказал, как коронавирусная пандемия и сопутствовавшие ей ограничения отразились на мироощущении и мышлении российских граждан. Об этом пишет "Российская газета".
По его словам, россияне начали гораздо больше ценить свою работу и личное пространство: ведь во время пандемии многие лишились источника дохода и были вынуждены постоянно находиться в одной квартире с родственниками. Теперь же они стали больше наслаждаться одиночеством.
"То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире и от каких-то привычек и хобби приходится отказаться", — пояснил психолог.
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