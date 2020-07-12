Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
В Горячем Ключе нашли ранее пропавшую маленькую девочку
Стало известно, как Меган Маркл называет принца Гарри
Две москвички пытались оторваться от полицейских на угнанной "Волге"
Отрицающих существование коронавируса Песков называет "безумцами"
Россиян могут заставить пройти вакцинацию от коронавируса
Пресс-секретаря Фургала Надежду Томченко задержали
Причиной смерти невесты на свадьбе в Москве стали конфеты
В Петербурге устранили все последствия непогоды за одну ночь

Россияне начали больше любить работу и одиночество

Общество

Специалист кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников рассказал, как коронавирусная пандемия и сопутствовавшие ей ограничения отразились на мироощущении и мышлении российских граждан. Об этом пишет "Российская газета".

По его словам, россияне начали гораздо больше ценить свою работу и личное пространство: ведь во время пандемии многие лишились источника дохода и были вынуждены постоянно находиться в одной квартире с родственниками. Теперь же они стали больше наслаждаться одиночеством.

"То есть тем временем, когда ты спокойно читаешь книгу или пишешь стихи, да и мало ли чего. Его стало меньше, так как люди часто живут по несколько человек в квартире и от каких-то привычек и хобби приходится отказаться", — пояснил психолог.

Последние материалы
Слова Телегина о запрете на общение с дочерью опровергнуты
Россияне начали больше любить работу и одиночество
В Хабаровске организовано третье шествие в поддержку Фургала
В Горячем Ключе нашли ранее пропавшую маленькую девочку
Стало известно, как Меган Маркл называет принца Гарри
Две москвички пытались оторваться от полицейских на угнанной "Волге"
Отрицающих существование коронавируса Песков называет "безумцами"
Россиян могут заставить пройти вакцинацию от коронавируса
Пресс-секретаря Фургала Надежду Томченко задержали
Причиной смерти невесты на свадьбе в Москве стали конфеты
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы

Откровения лидера ЛДПР раскрыли изнанку вертикали власти.

Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
Российский шоу-бизнес
Борису Корчевникову досталось после интервью с Анастасией Волочковой
Российский шоу-бизнес
В Санкт-Петербурге прошли похороны Насти Тропицель
Российский шоу-бизнес
В Подмосковье погибла девушка-мотоблогер
Василий Амирджанов Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы Василий Амирджанов Игорь Буккер "Обезьяний процесс", или Теория происхождения адвокатов Игорь Буккер Руслан Веснянко Как долго будет "свадебным" президентом Владимир Зеленский Руслан Веснянко
Комментарии
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Таксист обстрелял машину в Москве
Адвокат Михаила Ефремова опроверг обвинения в самопиаре
Арест Фургала заставил Жириновского сдать теневые схемы
Испытания российской вакцины против COVID-19 полностью завершены
Испытания российской вакцины против COVID-19 полностью завершены
Мясников посоветовал выпивать пять кружек кофе в сутки
Сергей Фургал: месть Кремля или начало очищения?
Рухнет всё, если уйду: Лукашенко назвал главную задачу
Мотоблогер Ксения Никитина погибла в аварии
Синоптик раскрыл причину частых погодных катаклизмов в России
Новые пленки Деркача - смерть для украинской дипломатии
В Госдуме собрались наделить Владимира Путина титулом
Екатерина Шумицкая: как живётся Болгарии в ЕС
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Почему жители Хабаровского края вышли за Фургала на улицы
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Подопечным Ходорковского напомнили о "третьем деле ЮКОСа"
Принцесса Диана хотела покончить жизнь самоубийством
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ