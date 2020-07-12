Россияне начали больше любить работу и одиночество

Специалист кризисного центра в Челябинске, психолог Георгий Солодовников рассказал, как коронавирусная пандемия и сопутствовавшие ей ограничения отразились на мироощущении и мышлении российских граждан. Об этом пишет "Российская газета".

По его словам, россияне начали гораздо больше ценить свою работу и личное пространство: ведь во время пандемии многие лишились источника дохода и были вынуждены постоянно находиться в одной квартире с родственниками. Теперь же они стали больше наслаждаться одиночеством.