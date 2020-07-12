Ученые заявили об опасной мутации коронавируса

Ученые в Гонконге заявили об опасности нового штамма коронавирусной инфекции. По их данным, мутировавший вирус стал более заразным: если раньше один инфицированный заражал двух людей, то теперь он способен передать инфекцию сразу четырем людям. Об этом пишет телеканал "360".