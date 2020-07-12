Ученые в Гонконге заявили об опасности нового штамма коронавирусной инфекции. По их данным, мутировавший вирус стал более заразным: если раньше один инфицированный заражал двух людей, то теперь он способен передать инфекцию сразу четырем людям. Об этом пишет телеканал "360".
"Исследование в Гонконге подтвердило указанную тенденцию, поскольку число людей, которые, как ожидается, заразятся от каждого инфицированного, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время", — заявил профессор и декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг.
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