С 13 июля в Петербурге возобновят работу салоны красоты и бани

C 13 июля в Санкт-Петербурге возобновят работу салоны красоты, бани и тренировочные базы.

"С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг", — сообщила пресс-служба правительства города.

Спортивные организации снова смогут проводить тренировки.

Доступ в помещения физкультурно-спортивных организаций будет только для тренеров, спортсменов и обслуживающего персонала.

"Также снимаются ограничения в предоставлении социального обслуживания. С 13 июля жители Санкт-Петербурга могут обращаться в Центр организации социального обслуживания для признания нуждающимися в социальном обслуживании не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме", — отметили в пресс-службе.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что с 15 июня в Петербурге начали работать парикмахерские.