Инфекционист предупредил о начале глобальной пандемии

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что не стоит ждать скорого завершения коронавирусной пандемии. Такими прогнозами он поделился с итальянской Corriere Della Sera, передает "РИА Новости".