Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи заявил, что не стоит ждать скорого завершения коронавирусной пандемии. Такими прогнозами он поделился с итальянской Corriere Della Sera, передает "РИА Новости".
"Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет", — предупредил инфекционист.
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