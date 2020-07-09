В России изменят формат проведения школьных линеек 1 сентября

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьные линейки 1 сентября пройдут в новом формате.

"Школьники и учителя придут в школы, начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания или распространения инфекции, чтобы максимально обеспечить безопасность и здоровье наших школьников и педагогов", — заявил Кравцов.

Министр также добавил, что есть требования Роспотребнадзора, согласно которым до 1 января следующего года в школах не будут проводиться массовые мероприятия.

Кроме того, сейчас разработана государственная информационная система "Цифровая образовательная среда", в которой будет содержаться верифицированный контент, соответствующий стандартам образования.

В начале учебного года в школах будет проведена диагностика знаний учащихся. В случае, если у кого-то из детей будут выявлены пробелы в знаниях после дистанционного обучения, то уже подготовлена программа, которая поможет это устранить.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учебный год в России может начаться позже.