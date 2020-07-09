Названы страны, в которые могут разрешить полеты

Специалисты Роспотребнадзора внимательно изучили эпидемиологическую ситуацию в разных странах и составили список направлений, по которым могут разрешить полеты россиянам. В перечне 13 государств.

Свои предложения санитарные врачи направили в Росавиацию и Минтранс. Как пишет РБК, в списке значатся Вьетнам, Китай, Шри-Ланка, Великобритания, Дания, Италия, Венгрия, Нидерланды, Польша, Монголия, Германия, Финляндия, Норвегия.

Ранее сообщалось, что оперативный штаб согласовал восстановление международного авиасообщения в два этапа. Предстоит стабилизировать эпидемиологическую обстановку в России и оценить ее в других странах. Также нужно проверить готовность аэропортов к приему и отправлению международных рейсов.

"Правда.Ру" рассказала, что даже президент России не знает, когда другие страны откроют границы для россиян. Как отметил Владимир Путин, "наши партнеры в Европе между собой разобраться не могут".

По мнению эксперта, полноценное восстановление международного авиасообщения не стоит ждать раньше весны 2021 года.