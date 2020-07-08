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В ОП поддержали идею об уроках по семейным ценностям

Общество

Уроки по семейным ценностям в российских школах нужны. И преподавать такой предмет можно уже с начальной школы.

Такое мнение высказала член Общественной палаты России, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

"Инициатива замечательная. Тем более у нас сейчас идет государственная политика по возвращению воспитательной функции нашему образованию. Это, скорее, не по части образования, а по части воспитания. И, конечно, здесь если будут выпущены все необходимые методические пособия, то с данной миссией вполне могли бы справляться наши классные руководители. Потому что это люди, которые знают своих детей, которые в подшефном классе, это люди, которым доверяют и дети, и родители. Потому что здесь очень важен элемент доверия, элемент того, что данный педагог знает ребенка, знаком с семейной ситуацией, потому что ситуации бывают разные. И чем ближе педагог к нашим детям, тем больше у него возможностей найти нужные, правильные слова, никого не обидеть, потому что в нашей стране много неполных семей, к сожалению, неблагополучных семей. Семейные ценности должны преподносится так, чтобы никто не почувствовал себя ущемленным, если есть какие-то дети, у которых нет папы, либо нет мамы, чтобы они не почувствовали себя неполноценными", — заявила эксперт.

Она отметила, что семью нужно преподносить детям как самую большую ценность в мире, при этом сделать так, чтобы дети из неполных семей не чувствовали себя обделенными.

"Данные занятия должны проходить исключительно с согласия родителей, то есть в факультативном порядке. Ни в коем случае не в рамках обязательной программы. Здесь, конечно, нужно обязательно с использованием примеров каких-то литературных героев рассмотреть семью, с использованием исторических фактов. Обязательно должна быть визуализация, обязательно должно быть какое-то видео, целая серия для того, чтобы это было действительно интересно, полезно", — заключила Волынец.

Напомним, что с инициативой о введении уроков по семейным ценностям выступила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

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