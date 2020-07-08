Защита Сафронова обжаловала его арест

Адвокат советника главы "Роскосмоса" сообщил об обжаловании его заключения под стражу.

По информации агентства РИА "Новости, защита подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова подала жалобу на постановление суда об аресте подозреваемого.