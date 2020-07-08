Адвокат советника главы "Роскосмоса" сообщил об обжаловании его заключения под стражу.
По информации агентства РИА "Новости, защита подозреваемого в госизмене Ивана Сафронова подала жалобу на постановление суда об аресте подозреваемого.
"Сегодня мы вместе с адвокатом Иваном Павловым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда Москвы", — рассказал собеседник агентства.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.