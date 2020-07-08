Каждый пятый ребенок России воспитывается в многодетной семье

Рождаемость в России снижается, при этом количество многодетных семей в стране увеличивается. По сравнению с прошлым годом их стало больше на 7,3%.

Данные озвучила детский омбудсмен.

"20% детей страны воспитывается сегодня в многодетных семьях. И это говорит о многом, в том числе и об обязательствах, которые есть у государства по отношению к многодетным семьям. Число многодетных семей в России растет. Это, конечно, не может не радовать. Вот небольшое снижение лишь в категории 5, 6, 7, 11 и более детей. А во все остальных — с 3, 4, 8, 9, 10 детьми — рост 7,3%", — подчеркнула Анна Кузнецова.

Сама уполномоченный по правам ребенка России этим летом стала мамой в седьмой раз.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Анна Кузнецова предложила расширить школьную программу и добавить предмет, который рассказывал бы о семейных ценностях. По ее мнению, это поможет укрепить институт брака и снизит количество разводов. Так, по статистике, в прошлом году в России зарегистрировали брак 900 тысяч пар, а развелись — 600 тысяч пар.