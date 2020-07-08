Российская премия банной индустрии

Российская премия банной индустрии — это ежегодное профессиональное событие, позволяющее возрождать, объединять, развивать и популяризировать русскую баню на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Третий год подряд премия проводится на высоком уровне, при поддержке государственных и общественных организаций России.

География участников — это вся Россия, а диапазон номинаций позволяет включиться в борьбу за престижную награду всем тем, кто работает в банной отрасли и своим ежедневным трудом занимается возрождением и популяризацией русской бани.

Цели и задачи премии:

Повышение потребительской привлекательности банных комплексов России в сфере гостеприимства.

Рост конкурентоспособности банных комплексов на внутреннем рынке.

Популяризация банной культуры среди широких слоев населения.

Формирование положительного имиджа русской бани в России и мире.

Формирование уникальной платформы для сотрудничества и общения ключевых персон банной индустрии, а также различных смежных сегментов. Консолидация участников отрасли.

Объективная и независимая оценка участников банной индустрии России с целью развития и процветания.

Участники премии:

общественные бани и банные комплексы;

загородные банные и спа-комплексы, отели, на территории которых расположены банные пространства;

фитнес-центры;

аквапарки;

спа-центры;

производственные компании;

профессиональные объединения;

ассоциации;

преподаватели и банные школы;

архитекторы и дизайнеры;

профессиональные парильщики.

18 профессиональных номинаций:

"Лучшая баня";

"Лучший банный комплекс";

"Дизайн банных комплексов";

"Популяризация русской бани";

"Мэтр банного дела" и др…

Премия проходит в ТРИ этапа:

1 этап — народное голосование.

Все желающие могут проголосовать за понравившегося номинанта.

2 этап — определение финалистов.

Финалисты премии определяются оценками членов жюри с учетом народного голосования.

3 этап — финал премии.

Финал пройдет с 05 — 06 декабря 2020 г.

Каждый финалист готовит презентацию своей заявки и показывает ее перед членами жюри и зрителями. Оценку финалистов и выбор победителей в номинациях будет подводить экспертное жюри.

Награждение победителей состоится 07.12.2019 г. в торжественной обстановке.

Все участники премии получают дипломы, памятные призы и подарки от организаторов и партнеров премии.

Состав жюри премии формируется оргкомитетом из числа авторитетных специалистов, работающих в сфере банной индустрии.

Организаторы премии: