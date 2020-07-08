Российская премия банной индустрии — это ежегодное профессиональное событие, позволяющее возрождать, объединять, развивать и популяризировать русскую баню на территории Российской Федерации и за ее пределами.
Третий год подряд премия проводится на высоком уровне, при поддержке государственных и общественных организаций России.
География участников — это вся Россия, а диапазон номинаций позволяет включиться в борьбу за престижную награду всем тем, кто работает в банной отрасли и своим ежедневным трудом занимается возрождением и популяризацией русской бани.
Цели и задачи премии:
Участники премии:
18 профессиональных номинаций:
Премия проходит в ТРИ этапа:
1 этап — народное голосование.
Все желающие могут проголосовать за понравившегося номинанта.
2 этап — определение финалистов.
Финалисты премии определяются оценками членов жюри с учетом народного голосования.
3 этап — финал премии.
Финал пройдет с 05 — 06 декабря 2020 г.
Каждый финалист готовит презентацию своей заявки и показывает ее перед членами жюри и зрителями. Оценку финалистов и выбор победителей в номинациях будет подводить экспертное жюри.
Награждение победителей состоится 07.12.2019 г. в торжественной обстановке.
Все участники премии получают дипломы, памятные призы и подарки от организаторов и партнеров премии.
Состав жюри премии формируется оргкомитетом из числа авторитетных специалистов, работающих в сфере банной индустрии.
Организаторы премии:
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.