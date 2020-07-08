Роскачество объяснило, как обнаружить появление плесени в кондиционере

Кислый запах воздуха — главный "симптом" того, что в кондиционере появилась плесень.

В Роскачестве порекомендовало провести чистку кондиционера сразу же после того, как почувствовали неприятный запах.