Кислый запах воздуха — главный "симптом" того, что в кондиционере появилась плесень.
В Роскачестве порекомендовало провести чистку кондиционера сразу же после того, как почувствовали неприятный запах.
"Почувствовав запах, необходимо осмотреть доступные элементы устройства и при первом же обнаружении плесени рекомендуется выключить кондиционер", — говорится в сообщении.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.