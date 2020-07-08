Количество поездов в России увеличат

Больше сотни поездов вернутся в расписание. РЖД восстанавливает движение поездов дальнего следования.

Об этом сегодня сообщает пресс-служба перевозчика.

"В ближайшее время в расписании будет восстановлено более ста поездов дальнего следования формирования АО "ФПК", — говорится в сообщении.

Ранее эти поезда были отменены из-за снижения пассажиропотока. Направления не пользовались спросом у россиян из-за эпидемии коронавируса.

Кроме того, в "Сапсанах" и "Ласточках" пассажирам разрешили выкупить пустующие места за полцены. Речь идет о местах, расположенных рядом с местом, указанном в билете. РЖД ввели специальный тариф "Больше пространства". Билеты на два смежных кресла со скидкой на второе можно приобрести с 1 июля во всех кассах дальнего следования, на официальном сайте и в мобильном приложении РЖД.

Ранее "Правда.Ру" писала, что открылись продажи билетов на поезд "Москва — Крым". Из столицы можно добраться до Севастополя и Евпатории. Они начнут курсировать с середины июля. Время в пути составит 35-36 часов.