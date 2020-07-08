Волин: СМИ могут не бояться блогеров

Спрос на новости падает среди россиян. Пик пришелся на время эпидемии. Сейчас россияне стали реже читать новости в интернете, хотя этот показатель все равно выше, чем был до коронавируса.

"Сейчас мы видим, что у всех средств массовой информации аудитория начинает возвращаться к доинфекционному уровню. Но пик пройден, с пика опустились. Но все равно, тот уровень, на котором находятся сейчас, он серьезно выше, чем в феврале-месяце", — рассказал замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Он также отметил, что страх того, что блогеры заменят СМИ, не оправдался. Кризисная ситуация показала: люди предпочитают получать информацию из проверенных источников.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России идет кампания против свободы прессы. Такое мнение высказала пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Рос. В своем микроблоге она написала, что в стране происходит арест за арестом журналистов, что "напоминает кампанию против свободы прессы".