Продавцы сахарной ваты и кваса должны проводить дезинфекцию аппаратов.
В материалах Роскачества говорится о необходимости обработки аппаратов по производству сахарной ваты и хранения кваса.
"Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа", — говорится в сообщении Роскачества.
Уточняется также, что по регламенту, продавцы обязаны соблюдать и другие требования: носить фирменный бейдж, быть в чистой и опрятной одежде, надевать головной убор.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.