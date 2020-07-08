Продавцам сахарной ваты и кваса предъявляются строгие требования

Продавцы сахарной ваты и кваса должны проводить дезинфекцию аппаратов.

В материалах Роскачества говорится о необходимости обработки аппаратов по производству сахарной ваты и хранения кваса.

"Руки и/или перчатки должны обрабатываться кожными антисептиками каждые два часа", — говорится в сообщении Роскачества.

Уточняется также, что по регламенту, продавцы обязаны соблюдать и другие требования: носить фирменный бейдж, быть в чистой и опрятной одежде, надевать головной убор.