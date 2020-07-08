Мошенники придумали новый способ продажи смартфонов

Злоумышленники нашли новый способ мошенничества с продажами телефонов Samsung.

По словам директора по маркетингу компании Forward Leasing Василия Пителинского, мошенники покупают мобильные устройства в лизинг, а после чего перепродают ничего не подозревающим клиентам.

В рамках программы Samsung Upgrade, покупатели смартфонов могут пользоваться смартфоном за небольшую ежемесячную плату, а спустя один год решить — приобрести устройство, или вернуть обратно.