Злоумышленники нашли новый способ мошенничества с продажами телефонов Samsung.
По словам директора по маркетингу компании Forward Leasing Василия Пителинского, мошенники покупают мобильные устройства в лизинг, а после чего перепродают ничего не подозревающим клиентам.
В рамках программы Samsung Upgrade, покупатели смартфонов могут пользоваться смартфоном за небольшую ежемесячную плату, а спустя один год решить — приобрести устройство, или вернуть обратно.
"Мошенники быстро научились использовать новый формат покупки для собственной выгоды. Они оформляют программу Samsung Upgrade на подставных лиц. После получения гаджетов организаторы перепродают их ничего не подозревающим покупателям", — отметил эксперт.
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