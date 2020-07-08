В период вынужденной самоизоляции пользователи мобильного интернета больше всего интересовались контентом порносайтов и сервисами доставки еды.
"Нелицеприятную" правду о своих абонентах выяснили аналитики "Вымпелкома" в ходе проведенного ими исследования.
Подробности его опубликовали сегодня «Ведомости».
Помимо виртуальной "клубнички" пользователи интересовались едой:
К слову, повышенный интерес к "еде с доставкой на дом" отметили и в Tele2.
По словам представителя этого оператора Дарьи Колесниковой,
Самым популярным у затворников поневоле сервисом стала "Яндекс.Еда" - к ним стали обращаться в 3 раза чаще, чем до пандемии.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.