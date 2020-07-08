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Оператор связи: на самоизоляции россияне смотрели порно и много ели

Общество

В период вынужденной самоизоляции пользователи мобильного интернета больше всего интересовались контентом порносайтов и сервисами доставки еды.

"Нелицеприятную" правду о своих абонентах выяснили аналитики "Вымпелкома" в ходе проведенного ими исследования.

Подробности его опубликовали сегодня «Ведомости».

Как следует из отчета аналитиков оператора связи,

  • с начала периода самоизоляции в России интерес к порносайтам среди пользователей мобильного интернета вырос на 57,9%;
  • мужчины заходили на них в 7 раз чаще, чем женщины;
  • самые частые "гости" - люди 30-40 лет.

Помимо виртуальной "клубнички" пользователи интересовались едой:

  • абоненты «Билайна», например, на 35,5% чаще стали посещать сервисы по доставке еды.

К слову, повышенный интерес к "еде с доставкой на дом" отметили и в Tele2.

По словам представителя этого оператора Дарьи Колесниковой

  • число их посетителей выросло на 42 % процента,
  • количество заказов - на 25%.

Самым популярным у затворников поневоле сервисом стала "Яндекс.Еда" - к ним стали обращаться в 3 раза чаще, чем до пандемии.

 

 

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