Пандемия заставила миллионы людей в мире отказаться от мяса

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все аспекты жизни современного человека. Не стали исключением и гастрономические предпочтения.
Яркий тому пример - мировое снижение потребления мяса на душу населения.
По данным ООН, этот показатель сократился в 2020 году на 3% и стал самым низким с 2011 года.
По прогнозам аналитиков, нас ожидает стремительное сокращение спроса на мясо и продукты из него.
Как следует из опубликованного аналитического прогноза, снижению спроса есть, как минимум, 4 причины:
Стоит отметить, что снижение спроса на мясо в некоторых странах наблюдалось и до пандемии - по экологическим соображениям и соображениям защиты животных.
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.