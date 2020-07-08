Пандемия заставила миллионы людей в мире отказаться от мяса

Пандемия коронавируса внесла коррективы во все аспекты жизни современного человека. Не стали исключением и гастрономические предпочтения.

Яркий тому пример - мировое снижение потребления мяса на душу населения.

По данным ООН, этот показатель сократился в 2020 году на 3% и стал самым низким с 2011 года.

По прогнозам аналитиков, нас ожидает стремительное сокращение спроса на мясо и продукты из него.

Почему мы будем есть меньше мяса

Как следует из опубликованного аналитического прогноза, снижению спроса есть, как минимум, 4 причины:

покупатели сокращают расходы на продукты из-за пандемии. Мясо - продукт недешевый, поэтому многие учатся жить без него;

закрытие ресторанов;

вспышка эпидемии коронавируса на продуктовом рынке Пекина, где одним из источников заражения было как раз-таки мясо;

перебои с производством вызвали рост цен.

Справедливости ради

Стоит отметить, что снижение спроса на мясо в некоторых странах наблюдалось и до пандемии - по экологическим соображениям и соображениям защиты животных.