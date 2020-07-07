"Шугалей-2" всколыхнет правозащитников за рубежом - Милонов

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал грядущий выход сиквела фильма "Шугалей" сигналом к действию для международных правозащитников.

По мнению депутата, произошедшее с россиянами в Ливии стало свидетельством двуличия либеральных активистов в России, которые готовы бороться только тогда, когда речь идет о "своих".

Так, история российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, ставших заложниками террористов в Ливии, прошла совершенно незаметно в либеральной среде, несмотря на то, что эти двое оказались за решеткой без суда и следствия.

Милонов назвал фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" назиданием так называемым "правозащитникам" России, а их самих — "заказушниками" и "марионеточниками".

Также депутат отметил, что успех первой части фильма объясняется тем, что картина прошла не только в РФ, но и за ее пределами. В результате фильм и получил широкое общественное признание.

Милонов рассчитывает, что и "Шугалей-2" будет показан зарубежной публике, и это повлияет на т. н. Правительство национального согласия (ПНС) Ливии. Он убежден, что остались еще международные организации, которые занимаются правозащитой без подачек США, а этот фильм "всколыхнет" их к действию.

Напомним, премьера первого фильма состоялась весной 2020 года. Продолжение покажут в сентябре.